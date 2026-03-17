Trablus Belediyesinden yapılan açıklamada, belediye kriz masasının olumsuz hava koşullarıyla ilgili aldığı tedbirler hakkında bilgi verildi.

Sağlık, telekomünikasyon, banka ve altyapı hizmetleri sunan kurumlar dışındaki kamu kurumlarında olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün mesaiye ara verildiği aktarıldı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, zorunlu durumlar dışında dışarı çıkılmaması uyarısında bulunularak, şu ifadelere yer verildi:

"İçişleri Bakanlığı vatandaşları dikkatli olmaya ve gerekli olmadıkça kesinlikle dışarı çıkmaktan kaçınmaya çağırıyor. Sürücülerin de özellikle su birikmesi yaşanabilecek yollarda dikkatli araç kullanmaları ve hız sınırlarına uymaları tavsiye edilmektedir."

Öte yandan, Trablus Üniversitesi yaptığı açıklamada, olumsuz hava koşulları ve hava tahminleri göz önünde bulundurarak Ramazan Bayramı'nın bitimine kadar eğitime ara verildiğini duyurdu.

Sosyal medya platformlarında da başkentin bazı alt geçitlerinde araçların su birikintilerinde mahsur kaldığı görüntüler paylaşıldı.