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Kaynak: AA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından alınan Petrol Hakkına Müteallik Karar, Resmi Gazete'de yayımlanarak kamuoyuna duyuruldu.

Karara göre, doğal gaz keşfi gerçekleştirilen sahada ekonomik değerlendirme çalışmalarının tamamlanabilmesi, bölgenin geliştirilmesine imkan sağlanması ve hidrokarbon kaynaklarının ülke ekonomisine kazandırılması hedefi doğrultusunda TPAO'nun Edirne ve Kırklareli'ndeki 14 bin 507 hektarlık kara alanına ilişkin petrol arama ruhsatı 7 Ağustos 2028 tarihine kadar uzatıldı.