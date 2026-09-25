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Kaynak: AA

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Karadeniz'de keşfedilen petrollü araziyle ilgili petrol işletme ruhsatı almak üzere başvuruda bulundu.

TPAO’DAN KARADENİZ’DE PETROL İŞLETME RUHSATI BAŞVURUSU

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün petrol hakkına ilişkin kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararda, TPAO'nun Karadeniz'de ikili sınırlandırma anlaşmalarıyla belirlenen deniz yetki alanları içerisinde, Münhasır Ekonomik Bölge/kıta sahanlığında sahip olduğu petrol arama ruhsat sahasında keşfedilen petrollü araziye ilişkin başvurusu duyuruldu.

TPAO'nun AR/TPO/KD/C26, C27, D26, D27 pafta numaralı petrol arama ruhsat sahasında keşfedilen petrollü arazi için C26 paftasında 56 bin 774 hektarlık alanda 1 adet petrol işletme ruhsatı almak üzere 16 Eylül'de müracaat ettiği belirtildi.

TEKİRDAĞ’DAKİ PETROL ARAMA RUHSATININ SÜRESİ UZATILDI

Kararda ayrıca Tekirdağ'ın Kara bölgesinin hidrokarbon potansiyelinin ortaya çıkarılarak ülke ekonomisine kazandırılması amacıyla TPAO'nun sahip olduğu AR/TPO/K/F18-d3 pafta numaralı petrol arama ruhsatına ilişkin düzenlemeye de yer verildi.

TPAO'nun söz konusu petrol arama ruhsatının süresinin 31 Mayıs 2026'dan 31 Mayıs 2028'e kadar uzatılmasına karar verildi.