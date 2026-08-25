Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Batman ve Siirt'te bulunan bazı petrol sahaları için ruhsat süresinin uzatılması amacıyla harekete geçti.

Küresel piyasalar haftaya satışla başladı: Gözler Fed, Nvidia ve Orta Doğu'daKüresel piyasalar haftaya satışla başladı: Gözler Fed, Nvidia ve Orta Doğu'daEkonomi

TPAO’DAN İKİ YILLIK UZATMA BAŞVURUSU

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün (MAPEG) konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

İlana göre TPAO, Batman ve Siirt sınırları içerisinde sahip olduğu bazı sahalardaki petrol arama ruhsatlarının süresini iki yıl daha uzatmak amacıyla 20 Ağustos'ta MAPEG'e müracaat etti.

ABD’de petrol sondaj kuleleri azaldı (22 Ağustos 2026)ABD’de petrol sondaj kuleleri azaldı (22 Ağustos 2026)Ekonomi

BAŞVURU MAPEG’E YAPILDI

TPAO'nun ruhsat uzatma başvurusu, Batman ve Siirt'teki ilgili petrol arama sahalarını kapsıyor.

Başvuruya ilişkin bilgiler MAPEG tarafından yayımlanan ilanla duyurulurken, ruhsat sürelerinin iki yıl uzatılması talebinin değerlendirme süreci devam ediyor.

Ruhsat uzatma talebinin sonucu, MAPEG'in değerlendirmesinin ardından netleşecek.