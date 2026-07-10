Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

Konuya ilişkin karar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Resmi Gazete'de yayımlanan ilanla duyuruldu.

İlana göre, TPAO ile Petrogas Petrol Gaz ve Petrokimya Ürünleri İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ'nin Kırklareli sınırlarında yer alan "ARİ/PPG-TPO/K/E19-d4-1" pafta numaralı petrol işletme ruhsatı, sahanın mevcut rezerv durumu, yıllık üretim performansı ile yatırım ve üretim planları göz önünde bulundurularak 1 Ağustos 2032 tarihine kadar uzatıldı.

Kararda ayrıca, ruhsatın kanuni süresinden kalan bölümün, sahada gerçekleştirilecek üretim ve geliştirme çalışmalarının sonuçlarına bağlı olarak yapılacak başvuru üzerine değerlendirilebileceği ifade edildi.