Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nün (MAPEG) kamulaştırmaya ilişkin kararı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Karar, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nın (TPAO) başvurusu üzerine alındı.

PETROL FAALİYETLERİ İÇİN KAMULAŞTIRMA

MAPEG’in değerlendirmesine göre, Diyarbakır, Adıyaman ve Kahramanmaraş sınırları içindeki bazı parseller petrol arama ve üretim faaliyetleri için gerekli alanlar arasında yer alıyor.

Söz konusu taşınmazların kamulaştırılmasında kamu yararı bulunduğu belirtildi.

ANLAŞMA SAĞLANAMADI

Kararda, ilgili parsellerin rayiç bedelin üzerinde fiyat talep edilmesi nedeniyle anlaşma yoluyla satın alınmasının mümkün olmadığı ifade edildi.

Bu nedenle daha önce acele el koyma kararı bulunan taşınmazların kamulaştırılmasına karar verildiği bildirildi.