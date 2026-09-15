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Kaynak: AA

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) Şırnak ve Batman'da bulunan petrol arama ruhsatlarının süresi 2 yıl uzatıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün petrol hakkına müteallik kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

ŞIRNAK’TAKİ RUHSATIN SÜRESİ 2028’E UZATILDI

Karara göre TPAO'nun Şırnak sınırları içinde yer alan 5 bin 430 hektar yüzölçümlü petrol arama ruhsatının, mücbir sebep kapsamında uzatılmış süresi yeniden uzatıldı.

Bölgenin hidrokarbon potansiyelinin ortaya çıkarılarak ülke ekonomisine kazandırılması amacıyla ruhsatın süresi 1 Ocak 2026'dan 1 Ocak 2028'e kadar uzatıldı.

BATMAN’DAKİ PETROL ARAMA RUHSATI DA UZATILDI

TPAO'nun Batman sınırları içinde yer alan 24 bin 89 hektar yüzölçümlü petrol arama ruhsatının mücbir sebep kapsamında uzatılmış süresinin de 22 Ekim 2026'dan 22 Ekim 2028'e kadar uzatılmasına karar verildi.

TPAO’DAN TEKİRDAĞ İÇİN ALAN İLAVESİ BAŞVURUSU

Öte yandan TPAO, Tekirdağ sınırları içinde yer alan petrol arama ruhsat sahasına 18 bin 471 hektarlık alan ilavesi yapılması için başvuruda bulundu.