Uzmanlar, solunum yolu rahatsızlığı bulunan vatandaşların tedbirli davranması gerektiğini vurguluyor.
Toz dalgası Türkiye’yi saracak: Etkisi 10 gün sürecek
Meteoroloji uzmanları, Türkiye’nin önümüzdeki günlerde Kuzey Afrika üzerinden gelen yoğun çöl tozu etkisine gireceğini açıkladı. Yaklaşık 10 gün sürmesi beklenen bu hava olayının özellikle İstanbul başta olmak üzere birçok kentte hava kalitesini olumsuz etkileyeceği bildirildi.
İstanbul Teknik Üniversitesi’nden uzman isim Prof. Dr. Hüseyin Toros’un değerlendirmelerine göre, Sahra Çölü kaynaklı toz bulutları Türkiye genelinde ve Akdeniz çevresinde etkisini gösterecek. Meteorolojik modellere göre batı bölgelerinden giriş yapacak toz taşınımının günler boyunca atmosferde yoğun şekilde hissedileceği tahmin ediliyor.
İSTANBUL’DA ETKİSİ DAHA ERKEN HİSSEDİLECEK
Uzmanlar, çöl tozunun ilk olarak Marmara Bölgesi’nde etkili olacağını belirtiyor. Özellikle İstanbul’da hava kalitesinde düşüş, puslu gökyüzü ve görüş mesafesinde azalma yaşanabileceği ifade ediliyor. Yetkililer, yoğunluğun 18 Mayıs sonrası kademeli olarak azalmasını bekliyor.
KRONİK HASTALAR İÇİN RİSK OLUŞTURUYOR
Prof. Dr. Hüseyin Toros, çöl tozlarının astım, KOAH, bronşit ve alerjik solunum yolu hastalıkları bulunan kişiler açısından ciddi risk taşıdığına dikkat çekti. Uzmanlar; yaşlıların, çocukların ve kronik rahatsızlığı olan bireylerin uzun süre açık havada bulunmaktan kaçınmasını öneriyor.
HAVA KALİTESİ UYARILARI TAKİP EDİLMELİ
Uzmanlar, hava kalitesi indeksinin bazı bölgelerde kritik seviyelere ulaşabileceğini belirterek resmi meteorolojik açıklamaların düzenli olarak takip edilmesi gerektiğini söylüyor. Özellikle yoğun egzersizlerden kaçınılması ve ihtiyaç halinde maske kullanılması tavsiye ediliyor.
ÇÖL TOZLARININ FARKLI ETKİLERİ DE VAR
Sahra’dan taşınan tozlar yalnızca hava kirliliğine yol açmıyor. Bilim insanlarına göre bu tozlar, taşıdıkları mineraller sayesinde okyanus ekosistemleri ve tropikal ormanlar için doğal bir besin kaynağı görevi görüyor.
Yapılan araştırmalar, Amazon yağmur ormanlarının ihtiyaç duyduğu fosforun önemli kısmının Sahra’dan gelen tozlarla taşındığını ortaya koyuyor.
ÇAMURLU YAĞIŞ İHTİMALİ GÜNDEMDE
Meteoroloji kaynakları, çöl tozu nedeniyle bazı bölgelerde çamurlu yağış görülebileceği konusunda da uyarıyor. Uzmanlar özellikle araç sahiplerine dikkatli olmaları çağrısında bulunurken, sağlık açısından yapılan uyarıların ihmal edilmemesi gerektiğinin altını çiziyor.