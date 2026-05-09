Toyota’nın ikonik modeli Türkiye’ye geliyor: İşte özellikleri

GR Yaris, klasik bir geliştirme sürecinden farklı şekilde üretildi. Toyota, “daha iyi otomobiller” üretme hedefiyle modelin sınırlarını rallilerde zorladı ve aracı sıfırdan geliştirdi. Böylece GR Yaris, yarış otomobilinden yola uyarlanan nadir modellerden biri olarak öne çıktı. GR Yaris’in geliştirilme sürecinde ralli pilotları ve profesyonel sürücüler aktif rol aldı. Her detay daha fazla yol tutuş, daha yüksek denge ve maksimum sürüş hissi için yeniden tasarlandı.