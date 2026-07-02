Geçtiğimiz yılı rekor kırarak zirvede tamamlayan Toyota, 2026 yılına yaptığı operasyonel başlangıcın ardından küresel pazarlarda toparlanma mücadelesi veriyor. Şirketin açıkladığı son verilere göre, küresel satışlar Mayıs ayında yıllık bazda yüzde 7,2 azalarak 834 bin adet seviyesine geriledi. Japonya iç pazarındaki yüzde 11'lik büyüme olumlu bir tablo sunsa da, yurt dışı pazarlarda yaşanan yüzde 9,6'lık daralma genel performansı aşağı çekti.

BÖLGESEL PAZARLARDA SERT DARALMA

Şirketin yaşadığı bu küçülmede özellikle küresel jeopolitik gerilimler ve bölgesel krizler başrolü oynuyor. Hürmüz Boğazı'nda yaşanan krizin petrol fiyatlarını tırmandırması Orta Doğu pazarında yüzde 38,6'lık ani bir kayba yol açtı. Toyota'nın en büyük pazarlarından biri olan Çin'de ise yerel üreticilerin rekabeti ve yükselen akaryakıt maliyetleri nedeniyle satışlar yüzde 31,7 oranında düşerek 102 bin adede kadar geriledi. ABD pazarında ise yüzde 0,6'lık sınırlı bir düşüşle daha dengeli bir seyir izlendi.

KÜRESEL ÜRETİM DE PAYINI ALDI

Satış kanallarındaki bu daralma doğrudan üretim bantlarına da yansıdı. Toyota'nın küresel üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,5 oranında azaldı. Fabrika bazlı üretim düşüşleri ABD'de yüzde 3,8 olarak kaydedilirken, Asya genelindeki üretim tesislerinde düşüş oranı yüzde 13,3'ü buldu. Bu süreçte yerel üretim hatlarını destekleyen RAV4 ve bZ4X modelleri markanın yüzünü güldüren nadir başlıklar arasında yer aldı.

ELEKTRİKLİ ARAÇ SATIŞLARINDA REKOR BÜYÜME

Geleneksel modellerde ve ana pazarlarda kan kaybı sürerken, Toyota'nın yeni nesil güç ünitelerine geçiş stratejisi meyvelerini vermeye devam ediyor. Markanın tamamen elektrikli araç satışları, Mayıs ayında yüzde 170 gibi devasa bir büyüme kaydederek 37 bin adede ulaştı. 2026 yılının ilk 5 ayındaki toplam elektrikli araç satışı ise yüzde 138 artışla 155 bin adet olarak kayıtlara geçti. Bu hacim, şirketin 2024 yılında ulaştığı toplam elektrikli araç hacmini şimdiden geride bıraktığını gösteriyor.