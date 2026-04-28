Dexerto’nun Toyota’nın resmi açıklamasına dayandırdığı bilgilere göre, bu özel sandalye markanın lüks segment araçlarından birinin ön koltuğunun ofis kullanımına uyarlanmasıyla geliştirildi. “Crown Seat Desk Chair” adı verilen ürün, otomotiv teknolojisini ev ve ofis ortamına taşımayı hedefliyor.

Sandalyede ısıtma, havalandırma ve elektrikli ayar gibi üst düzey özellikler bulunuyor. Temelinde ise Toyota Crown’un elektrikli modelinde kullanılan ön koltuk tasarımı yer alıyor. Ayrıca bel desteği gibi ergonomik unsurlar da ihmal edilmemiş.

Uzun süre bilgisayar başında vakit geçiren kullanıcılar ve oyun tutkunları için tasarlanan bu sandalye, üç farklı ayar seçeneği sunuyor. Kullanıcıların sırt ve bel bölgelerinde oluşan gerginliği azaltmak için ısıtma özelliği devreye girerken, vakum destekli sistemi sayesinde serinletme de sağlanabiliyor.

Şu an için Japonya’da satışta olan ürünün fiyatı 495 bin yen, yani yaklaşık 3.100 dolar seviyesinde.