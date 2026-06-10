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Japon otomobil devi Toyota, yaptığı bir patent başvurusuyla elektrikli otomobillere manuel şanzıman getirecek bir teknoloji geliştirdiğini duyurdu. ,

ELEKTRİKLİ OTOMOBİLLERE MANUEL ŞANZIMAN SİSTEMİ

Toyota'nın geliştirdiği yeni teknolojide, debriyaj pedalı ve vites değiştirme birimi bulunan simüle edilmiş bir manuel şanzıman olarak karşımıza çıkıyor. Yani tıpkı içten yanmalı bir otomobilde olduğu gibi vitesi kendiniz değiştirebildiğiniz bir elektrikli araç olarak düşünebilirsiniz.

Öte yandan normal manuel bir araçta meydana gelebilecek sorunları da simüle edebiliyor. Herkesin bildiği gibi içten yanmalı manuel araçlarda hata yapıldığında motor durabiliyor. İşte sistem bunu da taklit ediyor. Yanlış devirde yanlış vites gibi durumlarda otomobil motoru durduruyor ve stop etme olayını simüle ediyor. Böylece daha gerçekçi bir deneyim yaşanabiliyor.