Japon otomotiv devi Toyota, Avrupa Birliği'nin (AB) "Made in Europe" (Avrupa'da Üretim) vizyonu doğrultusunda hazırladığı yeni üretim mevzuatının, yatırımlar ve istihdam üzerinde ciddi olumsuzluklar yaratabileceğini bildirdi. Şirket, bu kuralların Avrupa pazarındaki otomobilleri Çinli rakiplerine oranla çok daha maliyetli hale getireceği uyarısında bulundu.
Toyota’dan AB’ye “dışlamayın” tepkisi: Türkiye’de üretime Japonlar sahip çıktı
Toyota, Avrupa Birliği'nin "Made in Europe" üretim kurallarına tepki göstererek Türkiye gibi ülkelerin teşvik dışı kalmasının yatırımları ve istihdamı olumsuz etkileyeceğini duyurdu. Otomotiv üreticileri, yeni düzenlemenin Çinli rakipler karşısında fiyatları artıracağı uyarısını yaptı.Kaynak: Diğer
Avrupa Komisyonu tarafından taslağı hazırlanan ve "Industrial Accelerator Act" (Endüstriyel Hızlandırıcı Yasası) olarak isimlendirilen yasa teklifi; ticari şirket filoları için tedarik edilecek araçların ve küçük sınıftaki elektrikli otomobillerin kamu alımları ile devlet sübvansiyonlarından faydalanabilmesi için mutlak suretle AB sınırları içinde üretilmiş olmasını zorunlu kılıyor.
Düzenleme ayrıca, bataryalar harici tutulmak kaydıyla, otomotiv bileşenlerinde yüzde 70 oranında yerel parça kullanım şartı getiriyor. Bu yerlilik kriteri, teşviklerden ve kamu ihalelerinden yararlanabilmenin temel koşulu sayılacak.
Avrupa Birliği'nin bu korumacı hamlesi; Birleşik Krallık, Türkiye ve Fas gibi AB üyesi olmayan ancak bölgeye yoğun araç ihraç eden küresel otomotiv üreticilerinin sert tepkisine yol açtı. Konuya ilişkin değerlendirmelerini paylaşan Toyota Avrupa Operasyonları Yöneticisi Yoshihiro Nakata; Türkiye, Japonya ve Birleşik Krallık gibi üretim merkezi konumundaki ülkelerin bu sistemin dışında tutulmasının, gelecekte yapılması planlanan yatırımları, mevcut istihdamı ve teknoloji transferi süreçlerini tehlikeye atacağını vurguladı.
Avrupa ve Birleşik Krallık genelinde 8 üretim tesisi ve yaklaşık 25 bin personeli bulunan Toyota, bu stratejik ülkelerde banttan indirilen araçların da kesinlikle teşvik sistemine dahil edilmesini istiyor. Sürece yönelik bir diğer itiraz da lüks otomobil üreticisi Jaguar Land Rover cephesinden geldi. Şirket yönetimi Brüksel'e çağrıda bulunarak, değerlendirmelerde sadece üretimin yapıldığı coğrafi konuma bakılmaması gerektiğini, üreticilerin Avrupa ekonomisine sağladığı genel katma değerin baz alınması gerektiğini savundu.
Bu doğrultuda, AB dışındaki fabrikalarda gerçekleştirilen imalatların da ihracat hacmi ve ekonomik fayda kriterleri üzerinden teşvik kapsamına alınması gerektiği ifade edildi. Avrupa Komisyonu ise eleştirilerin odağındaki yeni yasal düzenlemeyi savunmaya devam ediyor.
Komisyon yetkilileri, atılan bu adımların yeşil dönüşüm sürecini hızlandırmak, AB tedarik zincirindeki yerel üretimi korumak ve birlik içindeki ekonomik büyümeyi daha güvenli hale getirmek adına stratejik bir zorunluluk olduğunu belirtiyor.