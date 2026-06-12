Toyota’dan AB’ye “dışlamayın” tepkisi: Türkiye’de üretime Japonlar sahip çıktı

Avrupa Birliği'nin bu korumacı hamlesi; Birleşik Krallık, Türkiye ve Fas gibi AB üyesi olmayan ancak bölgeye yoğun araç ihraç eden küresel otomotiv üreticilerinin sert tepkisine yol açtı. Konuya ilişkin değerlendirmelerini paylaşan Toyota Avrupa Operasyonları Yöneticisi Yoshihiro Nakata; Türkiye, Japonya ve Birleşik Krallık gibi üretim merkezi konumundaki ülkelerin bu sistemin dışında tutulmasının, gelecekte yapılması planlanan yatırımları, mevcut istihdamı ve teknoloji transferi süreçlerini tehlikeye atacağını vurguladı.