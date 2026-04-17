Kompakt SUV segmentinde yer alan model; taze ön tasarımı, güncellenmiş LED farları, yeni renk alternatifleri ve geliştirilmiş Hybrid 130 motor seçeneğiyle dikkatleri üzerine çekiyor. Önden çekiş ve dört tekerlekten çekiş opsiyonlarının yanı sıra sportif karakterli GR Sport versiyonu da ürün gamındaki yerini koruyor.
Toyota yeni Yaris Cross tanıtıldı: GR Sport detayıyla dikkat çekiyor
Toyota Yaris Cross, Avrupa pazarındaki başarısını sürdürmek için yenilenmiş versiyonuyla sahneye çıktı.Derleyen: Sena Altuntaş
İlk olarak 2021 yılında satışa sunulan model, geçirdiği bu makyaj operasyonuyla daha çağdaş ve güçlü bir görünüme kavuşmuş durumda. Toyota’nın açıkladığı verilere göre araç, 2025 yılında Avrupa’da 200 bin adetlik satışa ulaşarak markanın en çok tercih edilen modeli olmayı sürdürdü.
Yapılan yenilikler yalnızca dış tasarımla sınırlı kalmıyor. İç mekânda kullanılan malzemeler ve donanım detayları da elden geçirilmiş. Yeni Yaris Cross; Icon, Design, Excel ve GR Sport donanım seçenekleriyle sunulacak. Ayrıca çekiş tarafında önden çekiş ve akıllı AWD sistemleri korunuyor.
Dış tasarımda en belirgin değişiklik ön bölümde görülüyor. Araçta gövdeyle uyumlu petek desenli yeni bir ızgara, yenilenen LED farlar ve SUV karakterini güçlendiren siyah detaylar dikkat çekiyor. Üst donanımlarda farklı boyutlarda alaşım jant seçenekleri sunulurken, Design pakette 17 inç, Excel pakette ise 18 inç jantlar yer alıyor. Bunun yanı sıra Precious Bronze ve Persian Salt adını taşıyan iki yeni renk seçeneği de palete eklenmiş.
Sportif sürüşten hoşlananlar için hazırlanan GR Sport versiyonu ise özel tasarımlı ön tamponu, 18 inç işlenmiş jantları, GR logolu iç detayları ve daha dinamik sürüş için ayarlanmış süspansiyon sistemiyle öne çıkıyor. Bu versiyon yalnızca önden çekişli olarak ve Hybrid 130 motorla sunulacak.
Teknik tarafta model, 1.5 litrelik tam hibrit motorla geliyor. 130 hp güç ve 185 Nm tork üreten sistem, önden çekişli versiyonda 0’dan 100 km/s hıza 10,7 saniyede ulaşabiliyor. Araçta LED farlar, Toyota Smart Connect multimedya sistemi, kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto desteği ile Toyota Safety Sense güvenlik paketi standart olarak sunuluyor.
İç mekânda da dikkat çeken güncellemeler mevcut. Design donanım seviyesinde artık spor ön koltuklar yer alırken, Excel pakette kısmi deri döşeme ve çevreci yaklaşımıyla öne çıkan SakuraTouch malzemesi kullanılıyor. Ayrıca Design ve üzeri paketlerde ambiyans aydınlatması ile kablosuz şarj standart hâle gelirken, Excel donanımında elektrikli bagaj kapağı da sunuluyor.
Toyota, yenilenen Yaris Cross’un Birleşik Krallık’ta 2026 sonbaharında siparişe açılacağını duyurdu. Ancak modelin fiyatı henüz açıklanmadı. Avrupa fiyatlandırması ve Türkiye pazarına gelip gelmeyeceği ise şimdilik netlik kazanmış değil.
Genel tabloya bakıldığında Toyota’nın, zaten başarılı olan bu modeli kökten değiştirmek yerine küçük ama etkili dokunuşlarla geliştirmeyi tercih ettiği görülüyor. Daha modern tasarım, artırılmış teknoloji ve hibrit gücünü koruyan yapı, modelin Avrupa’daki güçlü konumunu desteklemeye devam ediyor.