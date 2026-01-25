Toyota, 2007 yılında üretimine son verdiği efsanevi MR2 modelinin ardından, otomobil severlerin yıllardır beklediği müjdeli haberi verdi. Gazoo Racing markası altında geliştirilen yeni ortadan motorlu spor otomobil projesi, Toyota’nın üst düzey yöneticileri tarafından resmen onaylandı.

4-5 YIL GEREKİYOR

Yeni modelin prototip testleri devam ederken, Gazoo Racing’in yeni patronu Tomoya Takahashi, seri üretim için erken olduğunu ancak otomobilin yollara çıkması için en az 4 ila 5 yıl sürecek bir geliştirme sürecine ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

2.0 LİTRELİK MOTOR

Yeni spor otomobilin kalbinde, mühendislerin titizlikle geliştirdiği G20E kodlu 2.0 litrelik turbo motor yer alacak. Standart versiyon için 400 beygir gücü hedeflenirken, performans odaklı üst versiyonlarda bu güç 600 beygire kadar çıkabilir. Bu motor, mevcut 2.4 litrelik motorlara kıyasla daha hafif ve daha alçak bir ağırlık merkezi sunuyor. Ayrıca, hibrit teknolojisiyle uyumlu yeni motor, verimlilikte yüzde 30’luk bir iyileşme sağlıyor.