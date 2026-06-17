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Kaynak: AA

Toyota Türkiye, şirketten yapılan açıklamaya göre, internet sitesini 7/24 erişilebilen interaktif deneyime dönüştüren Toya, kullanıcıların ihtiyaç duydukları bilgi, içerik ve işlemlere daha hızlı ve kolay ulaşmalarını sağladığı belirtildi.

Toyota'nın inovasyon ve müşteri odaklı yaklaşımının yeni bir yansıması olan Toya, kullanıcıları talep edilen bilgilere ve işlemlere doğrudan yönlendiren akıllı bir dijital danışman olarak sunuyor.

İnternet sitesindeki içeriklerle kullanıcıların taleplerini anlayan Toya, sohbette gerçekleştirilen diyaloglara göre dinamik öneriler sunarken, kullanıcılar, zaman kaybetmeden aradıkları bilgilere, ilgili sayfalara, görsel içeriklere, videolara ve dokümanlara hızlı şekilde girebiliyor.

Toyota modelleri hakkında kullanıcılar için model karşılaştırmaları yapabilen yapay zeka danışmanı, güncel kampanyalar hakkında bilgi verebiliyor ve Toyota teknolojileriyle ilgili sorulara cevap veriyor.

Bunu yanı sıra Toya, satış sonrası hizmetler konusunda da destek sağlayarak, Toyota internet sitesindeki içerik ve süreçleri kapsayan deneyim sunuyor.

Toya, kullanıcıların test sürüşü taleplerinde ilgili sayfaları doğrudan açarken, form doldurma sürecinde de rehberlik ediyor. Yapay zeka danışmanı, Araç Bulucu entegrasyonu sayesinde ise kullanıcıları tercih ettikleri özelliklere sahip araçlara ve ilgili Toyota bayilerine yönlendirebiliyor.

Kullanıcıların Toyota ekosistemindeki tüm ürün ve hizmetlere hızlı şekilde ulaşmasını sağlayan Toya, yazılı ve sesli olarak 140'tan fazla dilde yazılı, 20'den fala dilde sesli iletişim sağlayabiliyor.