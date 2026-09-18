Toyota tarihin en güçlü Land Cruiser'ını tanıttı

Model Japonya pazarında GX (giriş), ZX (orta) ve GR Sport (üst) olmak üzere üç donanım seviyesiyle satışa sunulacak. Hibrit güç ünitesi ise ZX ve GR Sport paketlerinden itibaren tercih edilebilecek. Tasarım tarafında yenilenen ön tampon çizgileriyle dizel versiyonlardan ayrılan hibrit modellere ek olarak; aerodinamik ekler, geniş çamurluklar ve 20 inçlik dövme jantlar içeren özel "Modellista" gövde paketi de opsiyon listesine eklendi.