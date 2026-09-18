Japon otomotiv devi Toyota, arazi segmentindeki amiral gemisi Land Cruiser 300 ailesinde radikal bir teknolojik dönüşüme imza attı. İç pazarda resmi lansmanı gerçekleştirilen yenilenmiş SUV modeli, saf benzinli V6 üniteye veda ederek gücünü elektrik desteğiyle birleştiren performans odaklı yeni bir hibrit sistemle donatıldı.
Toyota tarihin en güçlü Land Cruiser'ını tanıttı
Toyota, ikonik arazi aracı Land Cruiser 300 modelini Japonya'da kapsayıcı bir güncellemeyle yeniledi. Saf benzinli V6 motorun yerini alan 457 beygir gücündeki yeni hibrit ünite, modeli markanın üretim tarihindeki en güçlü Land Cruiser versiyonu konumuna yükseltti.Haber Merkezi
Yenilenen Land Cruiser 300'ün kalbinde 3,5 litrelik çift turbo şarjlı V6 benzinli motor ile 10 ileri otomatik şanzımanın arasına entegre edilmiş elektrik motoru görev yapıyor. Bagaj zemininde konumlandırılan 6,5 Ah kapasiteli bataryanın katkısıyla sistem toplamda 457 beygir güç ve 790 Nm tork üretiyor.
ARAZİ KABİLİYETİNDEN VE GÜVENLİKTEN ÖDÜN VERMİYOR
Elektrik desteğinin sunduğu ilave donanımlar araca 170 kilogramlık ek ağırlık getirirken, yakıt deposu hacmi de 80 litreden 68 litreye çekildi. Buna rağmen marka, modelin simgeleşen arazi performansını korumayı başardı. Su geçirmez özel izolasyonla korunan batarya yapısı sayesinde araç, 700 milimetrelik su geçiş derinliği kapasitesini muhafaza ediyor.
Olası bir sistem arızasına karşı da güvenlik önlemi alan Toyota mühendisleri, hibrit bileşenlerde aksama yaşansa dahi aracın sadece içten yanmalı motorunu çalıştırarak yola devam edebileceği mekanik bir mimari tasarladı.
BENZİNLİ MOTOR SEÇENEĞİ TARİH OLDU
Kapsamlı güncellemeyle birlikte atmosferik/saf benzinli 3,5 litrelik V6 motor envanterden tamamen çıkarıldı. Geleneksel yakıt altyapısını tercih eden kullanıcılar için tek alternatif olarak 307 beygir güç ve 700 Nm tork üreten 3,3 litrelik V6 dizel ünite listede kaldı.
Model Japonya pazarında GX (giriş), ZX (orta) ve GR Sport (üst) olmak üzere üç donanım seviyesiyle satışa sunulacak. Hibrit güç ünitesi ise ZX ve GR Sport paketlerinden itibaren tercih edilebilecek. Tasarım tarafında yenilenen ön tampon çizgileriyle dizel versiyonlardan ayrılan hibrit modellere ek olarak; aerodinamik ekler, geniş çamurluklar ve 20 inçlik dövme jantlar içeren özel "Modellista" gövde paketi de opsiyon listesine eklendi.
EKİM AYINDA SATIŞA ÇIKIYOR
Yenilenen Toyota Land Cruiser 300'ün Japonya'daki satışlarına 1 Ekim itibarıyla başlanacak. Başlangıç seviyesi dizel GX modeli 6,3 milyon yen (yaklaşık 40 bin 500 dolar) fiyat etiketine sahipken, amiral gemisi konumundaki hibrit GR Sport HEV versiyonunun fiyatı 10,2 milyon yen (yaklaşık 65 bin 550 dolar) seviyesine kadar ulaşıyor.