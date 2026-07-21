Otomobil piyasasında ikinci el araç arayışında olan alıcılar için araç kilometresi belirleyici kriterlerin başında geliyor. Ancak uzman mühendislik imzası taşıyan bazı motor seçenekleri için yüksek kilometreler risk değil, verimli bir kullanım sürecinin başlangıcı olabiliyor. Özellikle atmosferik mimariye ve dayanıklı yapılara sahip motor tipleri, periyodik bakımları aksatılmadığı sürece sürücülerine masrafsız bir sürüş imkânı tanıyor. İşte zaman zaman 300 bin kilometrenin dahi üzerine çıkabilen, uzun kullanım ömrüyle tanınmış öne çıkan benzinli motor seçenekleri:
Toyota, Honda, Volvo... İşte ikinci elde 300 bin kilometreyi sorunsuz geçen motorlar
İkinci el araç alımında yüksek kilometre çekincelerine son veren en sağlam benzinli motorlar belli oldu. Toyota, Honda, Mazda, Volvo ve Subaru’nun öne çıkan bu motorları, periyodik bakımları yapıldığında 200 bin kilometrenin üzerinde sorunsuz performans sunuyor.Kaynak: Haber Merkezi
Toyota 1.6 Valvematic (1ZR-FAE)
Karmaşık turbo parçalar barındırmayan atmosferik yapısı ve zincirli zamanlama mekanizması sayesinde Toyota’nın 1.6 litrelik Valvematic motoru, uzun ömürlülük konusunda üst kademede yer alıyor. Yağ değişim aralıklarına dikkat edildiğinde 300 bin kilometreyi rahatça geride bırakan bu ünite, Corolla ve Auris modellerinde bütçe dostu servis maliyetleriyle biliniyor.
Honda 1.8 i-VTEC (R18)
Yüksek devir kapasitesine karşın sağlam iç aksamları ve atmosferik mimarisiyle öne çıkan Honda’nın 1.8 i-VTEC motoru, dayanıklılık parametrelerinde sınırları zorluyor. Civic modellerinde uzun zamandır tercih edilen mekanizma için 250 ile 300 bin kilometre arasındaki mesafeler oldukça standart kabul ediliyor.
Mazda 2.0 Skyactiv-G
Yüksek sıkıştırma oranı kullanılmasına karşın turbo karmaşasından uzak duran mimarisiyle Mazda 2.0 Skyactiv-G, hem yakıt tasarrufunu hem de uzun kullanım ömrünü bir araya getiriyor. Mazda 3 ve Mazda 6 örneklerinde görülen ünite, bakımları aksatılmadığı müddetçe ilerleyen kilometrelere rağmen verim kaybetmiyor.
Toyota 1.8 Hybrid (2ZR-FXE)
Gelişmiş elektrik motorunun içten yanmalı ünite üzerindeki yükü hafifletmesi, mekanik parçaların aşınmasını minimum seviyeye indiriyor. Küresel çapta taksi filosunun vazgeçilmezi olan Corolla Hybrid ve Prius modellerindeki bu motor sistemi, 300 bin kilometre sınırını kolaylıkla aşabiliyor.
Honda 2.0 i-VTEC (K20)
Performansı ve sorunsuz çalışma niteliğiyle otomotiv dünyasında yer edinen K20 kodu, doğru yağ tercihi ve zamanında servis hizmetiyle 300 bin kilometre barajını sorunsuz geçiyor. Ünite; Accord ve özel Civic versiyonlarında güvenilirliğini sürdürüyor.
Volvo 2.5 T5
Turbolu motorların çabuk yıprandığı yönündeki algıyı kıran Volvo’nun beş silindirli 2.5 T5 modeli, güçlü blok yapısıyla dikkat çekiyor. Düzenli servis geçmişine sahip araçlarda bu ünite, 300 bin kilometrenin üzerinde stabil çalışmaya devam ediyor.
Subaru 2.0 Boxer
Farklı mimari yapısıyla ayrışan Subaru’nun atmosferik 2.0 Boxer motoru, bakım periyotlarına uyulup yağ seviyesi aksatılmadığında uzun ömürlü bir deneyim sunuyor. Bu motor tipi de 250-300 bin kilometrelik kullanım sürelerini zorlanmadan görebiliyor.
Araçların yüksek kilometrelere ulaşmasında sağlam mühendislik kadar sürücü alışkanlıkları da kritik rol oynuyor. Motorların sorunsuz biçimde yıllarca çalışmasını sağlayan temel etkenler şunlardır:
Periyodik ve zamanında yağ değişimleri
Kaliteli ve doğru spesifikasyonda yakıt kullanımı
Filtre elemanlarının zamanında yenilenmesi
Motor zorlanmadan, ideal devir aralıklarında sürüş yapılması.
Uzmanlar, en dayanıklı motor bloğunun bile bakımsızlık durumunda ciddi arızalar verebileceğini, buna karşın düzenli bakılan motorların sorunsuz şekilde yüksek kilometrelere ulaşabileceğini vurguluyor.
(Webtekno)