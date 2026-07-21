Toyota, Honda, Volvo... İşte ikinci elde 300 bin kilometreyi sorunsuz geçen motorlar

Otomobil piyasasında ikinci el araç arayışında olan alıcılar için araç kilometresi belirleyici kriterlerin başında geliyor. Ancak uzman mühendislik imzası taşıyan bazı motor seçenekleri için yüksek kilometreler risk değil, verimli bir kullanım sürecinin başlangıcı olabiliyor. Özellikle atmosferik mimariye ve dayanıklı yapılara sahip motor tipleri, periyodik bakımları aksatılmadığı sürece sürücülerine masrafsız bir sürüş imkânı tanıyor. İşte zaman zaman 300 bin kilometrenin dahi üzerine çıkabilen, uzun kullanım ömrüyle tanınmış öne çıkan benzinli motor seçenekleri: