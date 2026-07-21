Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Otomotiv Toyota, Honda, Volvo... İşte ikinci elde 300 bin kilometreyi sorunsuz geçen motorlar

Toyota, Honda, Volvo... İşte ikinci elde 300 bin kilometreyi sorunsuz geçen motorlar

İkinci el araç alımında yüksek kilometre çekincelerine son veren en sağlam benzinli motorlar belli oldu. Toyota, Honda, Mazda, Volvo ve Subaru’nun öne çıkan bu motorları, periyodik bakımları yapıldığında 200 bin kilometrenin üzerinde sorunsuz performans sunuyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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Toyota, Honda, Volvo... İşte ikinci elde 300 bin kilometreyi sorunsuz geçen motorlar - Resim: 1

Otomobil piyasasında ikinci el araç arayışında olan alıcılar için araç kilometresi belirleyici kriterlerin başında geliyor. Ancak uzman mühendislik imzası taşıyan bazı motor seçenekleri için yüksek kilometreler risk değil, verimli bir kullanım sürecinin başlangıcı olabiliyor. Özellikle atmosferik mimariye ve dayanıklı yapılara sahip motor tipleri, periyodik bakımları aksatılmadığı sürece sürücülerine masrafsız bir sürüş imkânı tanıyor. İşte zaman zaman 300 bin kilometrenin dahi üzerine çıkabilen, uzun kullanım ömrüyle tanınmış öne çıkan benzinli motor seçenekleri:

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Toyota, Honda, Volvo... İşte ikinci elde 300 bin kilometreyi sorunsuz geçen motorlar - Resim: 2

Toyota 1.6 Valvematic (1ZR-FAE)

Karmaşık turbo parçalar barındırmayan atmosferik yapısı ve zincirli zamanlama mekanizması sayesinde Toyota’nın 1.6 litrelik Valvematic motoru, uzun ömürlülük konusunda üst kademede yer alıyor. Yağ değişim aralıklarına dikkat edildiğinde 300 bin kilometreyi rahatça geride bırakan bu ünite, Corolla ve Auris modellerinde bütçe dostu servis maliyetleriyle biliniyor.

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Toyota, Honda, Volvo... İşte ikinci elde 300 bin kilometreyi sorunsuz geçen motorlar - Resim: 3

Honda 1.8 i-VTEC (R18)

Yüksek devir kapasitesine karşın sağlam iç aksamları ve atmosferik mimarisiyle öne çıkan Honda’nın 1.8 i-VTEC motoru, dayanıklılık parametrelerinde sınırları zorluyor. Civic modellerinde uzun zamandır tercih edilen mekanizma için 250 ile 300 bin kilometre arasındaki mesafeler oldukça standart kabul ediliyor.

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Toyota, Honda, Volvo... İşte ikinci elde 300 bin kilometreyi sorunsuz geçen motorlar - Resim: 4

Mazda 2.0 Skyactiv-G

Yüksek sıkıştırma oranı kullanılmasına karşın turbo karmaşasından uzak duran mimarisiyle Mazda 2.0 Skyactiv-G, hem yakıt tasarrufunu hem de uzun kullanım ömrünü bir araya getiriyor. Mazda 3 ve Mazda 6 örneklerinde görülen ünite, bakımları aksatılmadığı müddetçe ilerleyen kilometrelere rağmen verim kaybetmiyor.

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Toyota, Honda, Volvo... İşte ikinci elde 300 bin kilometreyi sorunsuz geçen motorlar - Resim: 5

Toyota 1.8 Hybrid (2ZR-FXE)

Gelişmiş elektrik motorunun içten yanmalı ünite üzerindeki yükü hafifletmesi, mekanik parçaların aşınmasını minimum seviyeye indiriyor. Küresel çapta taksi filosunun vazgeçilmezi olan Corolla Hybrid ve Prius modellerindeki bu motor sistemi, 300 bin kilometre sınırını kolaylıkla aşabiliyor.

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Toyota, Honda, Volvo... İşte ikinci elde 300 bin kilometreyi sorunsuz geçen motorlar - Resim: 6

Honda 2.0 i-VTEC (K20)

Performansı ve sorunsuz çalışma niteliğiyle otomotiv dünyasında yer edinen K20 kodu, doğru yağ tercihi ve zamanında servis hizmetiyle 300 bin kilometre barajını sorunsuz geçiyor. Ünite; Accord ve özel Civic versiyonlarında güvenilirliğini sürdürüyor.

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Toyota, Honda, Volvo... İşte ikinci elde 300 bin kilometreyi sorunsuz geçen motorlar - Resim: 7

Volvo 2.5 T5

Turbolu motorların çabuk yıprandığı yönündeki algıyı kıran Volvo’nun beş silindirli 2.5 T5 modeli, güçlü blok yapısıyla dikkat çekiyor. Düzenli servis geçmişine sahip araçlarda bu ünite, 300 bin kilometrenin üzerinde stabil çalışmaya devam ediyor.

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Toyota, Honda, Volvo... İşte ikinci elde 300 bin kilometreyi sorunsuz geçen motorlar - Resim: 8

Subaru 2.0 Boxer

Farklı mimari yapısıyla ayrışan Subaru’nun atmosferik 2.0 Boxer motoru, bakım periyotlarına uyulup yağ seviyesi aksatılmadığında uzun ömürlü bir deneyim sunuyor. Bu motor tipi de 250-300 bin kilometrelik kullanım sürelerini zorlanmadan görebiliyor.

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Toyota, Honda, Volvo... İşte ikinci elde 300 bin kilometreyi sorunsuz geçen motorlar - Resim: 9

Araçların yüksek kilometrelere ulaşmasında sağlam mühendislik kadar sürücü alışkanlıkları da kritik rol oynuyor. Motorların sorunsuz biçimde yıllarca çalışmasını sağlayan temel etkenler şunlardır:

Periyodik ve zamanında yağ değişimleri

Kaliteli ve doğru spesifikasyonda yakıt kullanımı

Filtre elemanlarının zamanında yenilenmesi

Motor zorlanmadan, ideal devir aralıklarında sürüş yapılması.

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Toyota, Honda, Volvo... İşte ikinci elde 300 bin kilometreyi sorunsuz geçen motorlar - Resim: 10

Uzmanlar, en dayanıklı motor bloğunun bile bakımsızlık durumunda ciddi arızalar verebileceğini, buna karşın düzenli bakılan motorların sorunsuz şekilde yüksek kilometrelere ulaşabileceğini vurguluyor.

(Webtekno)

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