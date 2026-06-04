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Toyota’nın performans odaklı modeli GRMN Corolla, teknik güncellemeleri ve pist odaklı yapısıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

MOTOR GÜCÜ VE TORK ARTIŞI

GRMN Corolla’da Toyota’nın turbo beslemeli 1.6 litrelik üç silindirli G16E-GTS motoru görev yapmaya devam ediyor. Motor, 300 beygir güç üretirken tork değeri 410 Nm’ye yükseltildi. Japonya pazarına özel versiyonlarda ise bu değer 415 Nm’ye kadar çıkıyor.

Donanım Haber'in haberine göre, bu performans artışının, Toyota’nın hidrojen yakıtlı yarış aracı üzerinde yaptığı testlerden elde edilen deneyimlerle sağlandığı belirtiliyor. Yapılan geliştirmeler yalnızca maksimum torku artırmakla kalmadı; orta devirlerde de daha yüksek çekiş gücü elde edildi. Ayrıca eklenen yeni intercooler püskürtme sistemi, yüksek performans kullanımında sıcaklıkların kontrol altında tutulmasını sağlayarak gücün daha uzun süre korunmasına yardımcı oluyor.

ARKA KOLTUKLAR KALDIRILDI

Daha önce tanıtılan Morizo Edition’da olduğu gibi GRMN Corolla’da da ağırlık ve kullanım odaklı değişiklikler yapıldı. Bu kapsamda arka koltuklar tamamen çıkarıldı ve standart GR Corolla’ya göre yaklaşık 30 kilogramlık bir ağırlık avantajı elde edildi.

AERODİNAMİK VE YOL TUTUŞ GÜNCELLEMELERİ

Hidrojen yarış aracından ilham alınan aerodinamik paket, beş farklı kademede ayarlanabilen arka kanadı içeriyor. Gövde kitinde ayrıca kaput havalandırmaları, ön çamurluk hava çıkışları ve ön yan spoylerler yer alıyor.

Standart GR Corolla 235/40R18 Michelin Pilot Sport 5 lastiklerle gelirken, GRMN Corolla daha geniş 245/40 ZR18 Michelin Pilot Sport Cup 2 lastikleri kullanıyor. Bu lastikler, mat bronz renkli 18 inçlik 10 kollu dövme jantlarla eşleştirilmiş durumda. Jantlarda Toyota logosu yerine GR logosunun kullanılması ise Gazoo Racing’in bağımsız performans markası kimliğini güçlendiren bir detay olarak öne çıkıyor.

SÜSPANSİYON VE ŞASİ İYİLEŞTİRMELERİ

Toyota, süspansiyon sistemini de yeniden elden geçirdi. Ön ve arka tarafta yeni monotüp amortisörler kullanılırken, dört tekerlekten çekiş sistemi ve elektrik destekli direksiyon sistemi yeniden ayarlandı. Amaç, GRMN Corolla’yı pist kullanımında daha yetenekli ve “nihai hot hatch” seviyesine taşımak olarak ifade ediliyor.

SATIŞ PAZARLARI VE FİYAT

GRMN Corolla’nın öncelikli olarak Japonya, Kuzey Amerika ve Avustralya pazarlarında satışa sunulacağı belirtiliyor. Fiyat henüz açıklanmasa da, 41.415 dolardan başlayan standart GR Corolla’nın oldukça üzerinde bir etiketle satışa çıkması bekleniyor.