Kaynak: Haber Merkezi

Dünyanın ve Türkiye’nin onlarca senedir en çok satan otomobil unvanını elinde bulunduran efsanevi modeli Toyota Corolla, tamamen baştan düzenleniyor.

Donanım Haber'de yer alan habere göre, mevcut 12. nesliyle 2018 senesinden beri yollarda olan ve SUV çılgınlığına rağmen hala peynir ekmek gibi satan Corolla, radikal bir tasarım devrimi ve kaputunun altına eklenecek yepyeni bir 1.5 litrelik hibrit motor seçeneğiyle 13. nesline kavuşmaya hazırlanıyor.

Toyota’nın geçtiğimiz dönemde sergilediği fütüristik konsept otomobili, yeni nesil Corolla’nın nasıl bir görsel evrim geçireceğinin en büyük kanıtı olmuştu. Gelen son bilgilere göre yeni nesil Corolla, bu fütüristik tasarım çizgilerini büyük oranda koruyarak önümüzdeki Kasım ayında düzenlenecek Los Angeles Otomobil Fuarı’nda resmi olarak sahneye çıkabilir.

Yalnızca tasarımla sınırlı değil; 13. nesil Corolla ile beraber Toyota'nın ödüllü hibrit teknolojisi de seviye atlıyor. Yeni modelde kullanılacak olan 1.5 litrelik dört silindirli atmosferik motor, tamamen yenilenmiş daha güçlü bir elektrikli hibrit sistemle desteklenecek.

Toyota’nın iddialarına göre bu yeni 1.5 litrelik motor, daha küçük bir hacme sahip olmasına karşın hem çok daha yüksek bir performans sunacak hem de yakıt ekonomisinde çığır açacak. Öyle ki, yeni Corolla'nın yakıt verimliliği konusunda markanın ekonomi ikonu olan Prius'u bile geride bırakabileceği konuşuluyor.

ŞARJ EDİLEBİLİR HİBRİT VE TAMAMEN ELEKTRİKLİ VERSİYON YOLDA

Konsept model üzerinde yer alan şarj portu detayları, yeni nesil Corolla ailesinde sadece standart hibrit değil, şarj edilebilir hibrit versiyonun da kesin olarak yer alacağını gösteriyor. Otomotiv kulislerinde dolaşan bir diğer güçlü iddia ise Toyota'nın bu gövdede tamamen elektrikli bir Corolla modelini de fütüristik tasarım hatlarıyla birlikte pazara sunabileceği yönünde.