Tour of İstanbul 2026 için geri sayım: İlk etap yarın başlıyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde, Türkiye Bisiklet Federasyonu koordinasyonunda, İstanbul Valiliği ve Fatih Belediyesi başta olmak üzere ilçe belediyeleri, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) ile Shimano'nun destekleriyle gerçekleştirilecek organizasyon 4 gün sürecek.