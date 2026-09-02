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Anasayfa Spor Tour of İstanbul 2026 için geri sayım: İlk etap yarın başlıyor

Tour of İstanbul 2026 için geri sayım: İlk etap yarın başlıyor

Tour of İstanbul 2026 bisiklet yarışı, yarın 165,1 kilometrelik Silivri-Çatalca parukurunda gerçekleştirilecek etapla başlayacak.

Kaynak: AA
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Tour of İstanbul 2026 için geri sayım: İlk etap yarın başlıyor - Resim: 1

Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde, Türkiye Bisiklet Federasyonu koordinasyonunda, İstanbul Valiliği ve Fatih Belediyesi başta olmak üzere ilçe belediyeleri, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) ile Shimano'nun destekleriyle gerçekleştirilecek organizasyon 4 gün sürecek.

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Tour of İstanbul 2026 için geri sayım: İlk etap yarın başlıyor - Resim: 2

Bu yılki yarışa 8 ülkeden 16 takım katılacak. Dünyanın en önemli turu Fransa Bisiklet Turu'nun katılımcılarından, köklü Belçika ekibi Lotto-Intermarche (Dünya Takımı) de yarışta yer alacak.

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Tour of İstanbul 2026 için geri sayım: İlk etap yarın başlıyor - Resim: 3

İstanbul yollarında aynı zamanda dünya takımı olmaya aday 5 profesyonel takım da yarışacak. Turun diğer ekipleri ise 4'ü Türk takımı olmak üzere 10 kıta takımından oluşuyor.

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Tour of İstanbul 2026 için geri sayım: İlk etap yarın başlıyor - Resim: 4

Tour of İstanbul'da farklı misyonlarla yola çıkan takımlar da yer alıyor. Bunların başında, kadrosundaki tüm sporcuların Tip 1 diyabet hastası olduğu dünyanın ilk tam diyabetli profesyonel bisiklet takımı Team Novo Nordisk geliyor.

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Tour of İstanbul 2026 için geri sayım: İlk etap yarın başlıyor - Resim: 5
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