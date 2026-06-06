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7'den 70'e yüzlerce bisiklet tutkunu, Marmaris'in merkezinde düzenlenen sürüşte pedal çevirerek Tour de France atmosferini sokaklara taşıdı. Saat 11.00'de 19 Mayıs Gençlik Meydanı'ndan başlayan etkinlikte katılımcılar yaklaşık 6,6 kilometrelik parkuru tamamladı.

Sürüşün startını L'Etape Marmaris by Tour de France Direktörü Ömer Kafkas verdi. Etkinliğe Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Kazım Açıkbaş, Marmaris Gençlik ve Spor Müdürü Burak Üstündağ, L'Etape Series by Tour de France Proje Müdürü Mathieu Clanchin'in yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

Katılımcılar, Marmaris merkezden başlayarak Ulusal Egemenlik Caddesi, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı, Yunus Nadi Caddesi ve Kemal Seyfettin Elgin Bulvarı güzergâhında pedal çevirdi. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı etkinlik boyunca vatandaşlar da sporcuları alkışlarla destekledi.

Organizasyon kapsamında meydanda kurulan Expo Alanı ise gün boyu ziyaretçileri ağırladı. Bisiklet markalarının stantlarının yer aldığı alanda sporcular ve bisiklet tutkunları bir araya gelirken çeşitli etkinlikler ve sahne gösterileri de gerçekleştirildi.

Marmaris'teki esas mücadele ise yarın yaşanacak. İlk kez ilçede düzenlenecek L'Etape Marmaris by Tour de France yarışında yaklaşık 700 sporcu start alacak. Katılımcılar arasında 16 farklı ülkeden 120 yabancı sporcu da bulunuyor.

Saat 08.00'de başlayacak yarış, televizyon ve dijital platformlardan canlı yayınlanacak. Organizasyonun 70 ülkede 170 farklı kanalda ekranlara gelmesi beklenirken, etkinliğin Marmaris'in uluslararası tanıtımına önemli katkı sağlaması hedefleniyor.