Premier Lig'in 6 büyük kulübünden biri olmasına rağmen bu sezon başarısız bir dönem geçirerek küme hattına kadar yaklaşan Tottenham Hotspur'da yeni teknik direktör belli oldu.

THOMAS FRANK VE IGOR TUDOR YAPAMADI

Thomas Frank ile sezona başlayan ve kötü saha sonuçları nedeniyle Danimarkalı teknik adamla yollarını ayırıp sezon sonuna kadar geçici göreve eski Galatasaraylı Igor Tudor'u getiren Tottenham beklenen etkiyi yaratamamasından dolayı Hırvat çalıştırıcının da görevine son vermişti.

TOTTENHAM ROBERTO DE ZERBI İLE ANLAŞMAYA VARDI

Bir süredir daha önce Premier Lig'de Brighton ile başarılı bir dönem geçiren Roberto De Zerbi'yi uzun vadeli bir proje için ikna etmeye çalışan Tottenham mutlu sona ulaştı.

Tottenham Roberto De Zerbi ile 5 yıllık anlaşmaya vardı. İtalyan teknik adam son olarak Fransa Ligue 1 ekibi Marsilya'da görev yapmıştı.

PREMIER LİG'İN EN FAZLA KAZANAN TEKNİK DİREKTÖRÜ İDDİASI

Bu anlaşmayla birlikte De Zerbi'nin Premier Lig'de en fazla kazanan teknik direktör olacağı da iddia edildi. Ancak henüz resmi kaynaklar tarafından bu iddia doğrulanmadı.

KÜME HATTI SINIRINDA

Tottenham Premier Lig'de 31 hafta sonunda topladığı 30 puanla küme hattının hemen üzerinde 17. sırada yer alıyor.

Roberto De Zerbi'nin Tottenham'ın makus kaderini değiştirip değiştiremeyeceği şimdiden merak ediliyor.