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Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek isteyen Tottenham, transfer piyasasını sarsacak bir hamle için düğmeye bastı.

Sky Sports'un haberine göre, Kuzey Londra ekibi, Newcastle United forması giyen Sandro Tonali'yi yaz transfer dönemindeki öncelikli hedefi olarak belirledi.

REKOR BONSERVİS GÜNDEMDE

Haberde, Tottenham yönetiminin 26 yaşındaki İtalyan orta saha oyuncusu için kulüp transfer rekorunu kırmaya hazırlandığı belirtildi.

Newcastle United'ın yüksek bir bonservis beklentisi içinde olduğu ifade edilirken, taraflar arasındaki görüşmelerin önümüzdeki günlerde hız kazanmasının beklendiği aktarıldı.

DE ZERBİ'NİN KİLİT İSMİ

Yeni teknik direktör Roberto De Zerbi'nin orta sahadaki lideri olarak gördüğü Tonali'nin, Tottenham'ın yeniden yapılanma projesinde önemli bir rol üstlenmesi planlanıyor.

Transferin gerçekleşmesi halinde Sandro Tonali, Tottenham tarihinin en pahalı transferi olarak kulüp tarihine geçecek.