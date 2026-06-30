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Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmeye devam eden Tottenham, transfer döneminin en dikkat çeken hamlelerinden birine imza attı. Londra temsilcisi, West Ham United'ın genç yıldızı Mateus Fernandes'in transferi için kulübüyle anlaşma sağladı.

Sky Sports'un haberine göre; Tottenham, 21 yaşındaki Portekizli orta saha için 85 milyon sterlin bonservis ödeyecek. Fernandes'in kısa süre içerisinde sağlık kontrollerinden geçerek resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

KULÜP TARİHİNE GEÇECEK

Transferin resmiyet kazanması halinde Mateus Fernandes, Tottenham tarihinin en pahalı transferi olacak. Kulübün önceki bonservis rekoru, 2024 yazında Bournemouth'tan 65 milyon sterline transfer edilen Dominic Solanke'ye aitti.

MANCHESTER UNITED GERİDE KALDI

Portekizli yıldız için Manchester United'ın da yoğun şekilde devrede olduğu belirtildi. Ancak İngiliz devinin, oyuncunun transfer konusundaki isteğinden tam emin olamadığı ve West Ham'ın talep ettiği yüksek bonservis bedelini ödemek istememesi nedeniyle yarıştan çekildiği aktarıldı.

PREMIER LİG'İN DİKKAT ÇEKEN İSİMLERİNDEN

Geride kalan sezonda West Ham formasıyla gösterdiği performansla adından söz ettiren Mateus Fernandes, özellikle top kapma becerisi ve ikili mücadelelerdeki başarısıyla öne çıktı.

İKİ TAKIM KÜMEDE KALMA MÜCADELESİ VERMİŞTİ

Transferde dikkat çeken bir diğer detay ise geçen sezon Tottenham ile West Ham'ın son haftaya kadar kümede kalma mücadelesi vermiş olması olarak öne çıktı. West Ham son hafta Championship'e düşerken Tottenham büyük stres yaşasa da Premier Lig'de kalmayı başarmıştı.