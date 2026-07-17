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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham, transfer döneminin en dikkat çeken hamlelerinden birine imza atmaya hazırlanıyor.

ANLAŞMA YAKIN

Daily Mail’in haberine göre Londra temsilcisi, Savinho’nun transferi için büyük ölçüde anlaşma sağladı. Taraflar arasındaki görüşmelerde sona gelindiği belirtildi.

65 MİLYON POUNDLUK DEV BEDEL

Tottenham’ın Brezilyalı yıldız için yaklaşık 65 milyon pound bonservis ödemeye hazır olduğu ifade edildi. Bu rakam, kulüp tarihinin en yüksek transferlerinden biri olabilir.

HÜCUM HATTINA GÜÇ KATACAK

Genç yaşına rağmen Avrupa’da dikkat çeken bir performans sergileyen Savinho’nun, Tottenham’ın hücum hattına önemli katkı sağlaması bekleniyor.

Transferin kısa süre içerisinde resmiyet kazanması bekleniyor.