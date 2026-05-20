Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

İngiltere Premier Lig’de 2025-2026 sezonunun kümede kalma yarışı son haftaya kaldı.

Tottenham ile West Ham United, Premier Lig’de kalabilmek için son hafta kritik maçlara çıkacak.

TOTTENHAM BÜYÜK FIRSATI KAÇIRDI

Roberto De Zerbi yönetimindeki Tottenham, Chelsea deplasmanında puan alması halinde ligde kalmayı garantileyecekti.

Ancak Enzo Fernandez ve Andrey Santos’un golleriyle sahadan mağlubiyetle ayrılan Londra temsilcisi, son hafta öncesi işi zora soktu. Richarlison’un golü Tottenham’a yetmedi.

HESAPLAR SON HAFTAYA KALDI

Tottenham’ın ligde kalabilmesi için Everton karşısında mağlup olmaması yeterli olacak.

Tottenham’ın mağlup olması durumunda ise gözler West Ham’ın maçına çevrilecek. Eğer West Ham Leeds United karşısında kazanamazsa kümede kalan taraf yine Tottenham olacak.