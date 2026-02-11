İngiltere Premier Lig’de bir büyük takım daha teknik direktör değişikliğine gitti. Tottenham, ayrılı resmen duyurdu.

Zorlu bir dönemden geçen Tottenham, kötü sonuçların ardından teknik direktör Thomas Frank ile yollarını ayırdı. The Athletic’in haberine göre, son 17 maçta sadece 2 galibiyet alabilen takımın başına yeni bir teknik direktör getirmek için yönetim çalışmalarını başlattı.

29 puanla küme düşme hattının 5 puan üzerinde yer alan Tottenham, ligde 16. sırada bulunuyor ve sezon boyunca Premier Lig’de 11 mağlubiyet yaşadı.