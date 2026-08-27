İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham, hücum hattına dikkat çeken bir takviye yaptı.

Londra ekibi, Manchester City forması giyen Omar Marmoush’u kadrosuna kattı.

Tottenham, Omar Marmoush’u kadrosuna kattı - Resim : 1

ZORUNLU SATIN ALMA OPSİYONUYLA KİRALANDI

Tottenham’ın Mısırlı futbolcuyu zorunlu satın alma opsiyonuyla kiraladığı belirtildi.

Transferin ardından Omar Marmoush’un sezonu Tottenham formasıyla geçirmesi bekleniyor.

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HÜCUM HATTINA ÖNEMLİ HAMLE

Manchester City’den ayrılan Marmoush, Tottenham’ın yeni sezon kadro planlamasında hücum hattındaki önemli isimlerden biri olacak.

Mısırlı futbolcunun kısa süre içinde resmi imzayı atarak yeni takımına katılması bekleniyor.