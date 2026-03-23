Premier Lig'de dün oynanan Nottingham Forest maçının ardından Igor Tudor aldığı acı haberle yıkıldı.

MAÇ SONRASI TOPLANTIYA KATILMAMIŞTI

Maç sonrası basın toplantısına Igor Tudor'un yerine katılan Bruno Saltor Hıvat teknik adamın neden toplantıya gelmediğini, “Bu kişisel bir aile meselesi ve elbette onun için zor bir dönem." diyerek açıklamıştı.

TOTTENHAM ACI HABERİ DUYURDU

Hırvat basınında çıkan Igor Tudor'un babasını kaybettiği haberlerinin ardından Tottenham da acı kaybı duyurdu.

Kulüp tarafından paylaşılan taziye mesajında, "Tottenham Hotspur'daki herkes, Igor Tudor'un babası Mario'nun vefat haberini duyduğu için derin üzüntü duyuyor. Bu son derece zorlu süreçte Igor ve ailesine en derin taziyelerimizi iletiyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Binlerce futbolsever sosyal medyada Igor Tudor'a başsağlığı dileklerinde bulundu.