İngiltere Premier Lig'in 32'inci haftasında zirve yarışı kadar kümede kalma mücadelesi de nefes kesiyor.

TOTTENHAM KÜME HATTINDAN KURTULAMADI

Ligin 6 büyük kulübü arasında anılan Tottenham Hotspur, West Ham United'ın haftanın açılış maçında Wolves'u 4-0 yenmesiyle birlikte maç eksiğiyle düştüğü küme hattından Sunderland'e yenilerek kurtulamadı.

ROBERTO DE ZERBİ İLE İLK MAÇTA MAĞLUBİYET

Bu sezon Thomas Frank ve Igor Tudor'un ardından takımın başına geçen üçüncü teknik adam Roberto De Zerbi ile ilk maçına Sunderland deplasmanına çıkan Tottenham sahadan 1-0 mağlup ayrıldı.

DÜŞME TEHLİKESİ CİDDİ ŞEKİLDE HİSSEDİLİYOR

Bu sonuçla Londra ekibi 30 puanla 18. sırada kalarak düşme tehlikesini ciddi şekilde hissetmeye başladı.

Ligin bitimine 6 maç kala Tottenham için her hafta oldukça kritik olacak.