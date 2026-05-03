İngiltere Premier Lig'in 35'inci haftasında Tottenham Hotspur deplasmanda Aston Villa ile karşı karşıya geldi.

KRİTİK MAÇ NEFES KESTİ

Aston Villa'nın Şampiyonlar Ligi, Tottenham'ın ise kümede kalma hedefi için kritik önem taşıyan karşılaşma nefes kesti.

TOTTENHAM İLK YARIDA GELEN GOLLERLE RAHATLADI

Villa Park'ta oynanan zorlu mücadelede Tottenham ilk yarıda bulduğu gollerle rahatlayarak oyunda kontrolü eline aldı.

Karşılaşmanın 12'inci dakikasında Conor Gallagher'ın golüyle öne geçen Londra ekibi 25'te Richarlison ile farkı ikiye çıkardı.

İlk yarıyı 2-0 önde kapatan Roberto De Zerbi'nin öğrencileri ikinci yarıda da skoru uzun süre korumayı başardı.

ASTON VILLA GOLÜ GEÇ BULDU

Maçın son anlarında Emi Buendia farkı bire indirse de geç gelen bu gol Aston Villa'nın geri dönüş çabaları için yeterli olmadı.

KÜME HATTINDA DENGELER DEĞİŞTİ

Tottenham zorlu haftayı galibiyetle kapatarak puanını 37'ye yükseltti ve böylelikle West Ham United'ı sıralamada geçerek küme hattının üzerine çıktı.

Bitime üç hafta kala Şampiyonlar Ligi yarışında yara alan Aston Villa ise 58 puanda kaldı.