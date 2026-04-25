İngiltere Premier Lig'in 34. haftasında Tottenham Hotspur, deplasmanda Wolverhampton Wanderers ile karşı karşıya geldi. Molineux’da oynanan mücadeleyi konuk ekip 1-0 kazandı.

PALHINHA 82'DE İMDADA YETİŞTİ

Karşılaşmanın uzun bölümünde gol sesi çıkmazken Tottenham’a galibiyeti getiren gol 82. dakikada geldi. Joao Palhinha fileleri havalandırarak takımına kritik 3 puanı getirdi.

2026’DA İLK KEZ KAZANDI

Bu sonuçla birlikte Tottenham 15 haftalık galibiyet hasretine son verdi ve 2026 yılının dördüncü ayını geride bırakmaya hazırlanırken ilk kez kazandı.

BU SONUÇ TOTTENHAM'A YETMEDİ

Tottenham puanını 34’e yükseltti. Ancak hemen üstünde yer alan West Ham United’ın da kazanması nedeniyle düşme hattından çıkamadı.

West Ham, sahasında Everton’ı son dakikada bulduğu golle 2-1 mağlup ederek puanını 36 yaptı.

Tottenham gelecek hafta Aston Villa deplasmanına çıkacak.