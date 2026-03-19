Kastamonu Emniyet Müdürlüğü koordinesinde; İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri ile Tosya İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün ortak çalışması sonucu ilçede uyuşturucu ticaretine yönelik operasyon gerçekleştirildi.

ARAÇTA YAKALANDI

Ekiplerin takibi sonucunda şüpheli bir araç durduruldu. Araçta ve sürücü üzerinde yapılan aramalarda tam 9 bin 642 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Operasyon kapsamında yakalanan şüpheli gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Ele geçirilen yüksek miktardaki uyuşturucu, bölgedeki olası dağıtım ağının büyüklüğüne işaret ederken, güvenlik güçlerinin uyuşturucu ticaretine yönelik operasyonlarının kararlılıkla devam edeceği belirtildi.