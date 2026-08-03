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Kaynak: Haber Merkezi



Kastamonu / Yasemin Karacan / Yeniçağ



Tosya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaşamını yitirirken, 4 kişi yaralandı.

Kaza, Tosya ilçesi D100 Karayolu Yazıçam mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki bir otomobil kontrolden çıkarak su kanalına çarptı ve ardından takla attı.

Kazada araçta bulunan 2 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırıldı.