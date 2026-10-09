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Kaynak: Haber Merkezi

Kastamonu / Yasemin Karacan / Yeniçağ



Kastamonu’nun Tosya ilçesinde, D100 Karayolu’nda kontrolden çıkan kargo yüklü kamyonun köprüden yaklaşık 25 metre aşağıya düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkarıldı.

Tosya ilçesinde D100 Karayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında, kargo yüklü kamyonun köprüden yaklaşık 25 metre aşağıya düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Samsun istikametinde seyir hâlinde olan Zafer Gümüş yönetimindeki 35 CEL 972 plakalı kargo yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yoldan çıktı ve köprüden yaklaşık 25 metre aşağıya düştü.

Kazada kamyon sürücüsü Zafer Gümüş ile araçta yolcu olarak bulunan İsmail Öztürk yaralandı. İhbar üzerine olay yerine Tosya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü kaza kırım ekipleri ile sağlık görevlileri sevk edildi.

Köprüden aşağıya düşen kamyonda bulunan iki yaralı, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.