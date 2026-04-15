Kastamonu’nun Tosya ilçesinde iki aracın çarpıştığı kazada araçlardan biri devrildi, 3 kişi yaralandı.

Tosya’da sabah saatlerinde Kastamonu Caddesi üzerindeki Hastane Kavşağı’nda trafik kazası meydana geldi.

Mehmet K. yönetimindeki 37 D* 1** plakalı minibüs ile ekmek taşıyan Serhan A.’nın kullandığı 37 E* 6** plakalı kamyonet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kamyonet sinyalizasyon direğine çarparak devrildi.

Kazada sürücüler ile minibüste bulunan Sinan K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.