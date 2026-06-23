Türkiye'nin ilk çeltik fabrikasının kurulma unvanına sahip olan Tosya ilçesinde, bu yıl ilkbahar yağmurlarının uzun sürmesi nedeniyle çeltik ekim faaliyetleri haziran ayında da tüm hızıyla devam ediyor. Havaların ısınmasıyla birlikte bölgeye göç eden ve evlerin çatıları ile direklerde kuluçka dönemini tamamlayan leylekler, gözlerini çeltik tarlalarına çevirdi. Yumurtadan çıkan yavrularını beslemek isteyen leylekler, toprak işleme ve ekim sürecinde çiftçilerin en yakın mesai arkadaşı haline geldi.
Tosya’da çeltik tarlaları leyleklerin beslenme alanı oldu
Türkiye’nin önemli pirinç üretim merkezlerinden Kastamonu’nun Tosya ilçesinde, yaklaşık 8 bin dekar alanda yürütülen çeltik (pirinç) ekim mesaisi, doğanın zarif misafirleri leyleklerle birlikte renkli görüntülere sahne oluyor.Kaynak: İHA
Her yıl çeltik tarlalarının vazgeçilmez bir parçası olan leyleklerin, bölgenin dünyaca ünlü coğrafi işaretli ürününe değer kattığını belirten üretici Mürüvvet Aşık, şunları söyledi:
"Leylekler, tarlada 'keşan' (toprağın suyla düzlenmesi) yapılırken ortaya çıkan böcekleri yiyor, gün boyu tarlalarımızda geziyorlar. Onların varlığı çeltik tarlalarına ayrı bir estetik ve güzellik katıyor. Dünyaca ünlü Sarıkılçık pirincimizin bu kadar lezzetli olmasında, doğaya sağladıkları bu dengeden dolayı belki leyleklerin de payı vardır."
Çeltik tarlalarının suyla doldurulup çamur haline getirilmesi esnasında leyleklerin adeta tarlalara akın ettiğini ifade eden üretici Akif Bilgili ise doğanın bu muazzam döngüsünü şu sözlerle aktardı:
Zararlılarla Mücadele: "Toprak havalandırılıp keşan yapılırken leylekler hemen yanımızda soluğu alıyor. Doğalarında var; çeltik havuzlarındaki solucan, böcek ve kurbağa gibi canlıları yengeç gibi ağızlarıyla toplayarak besleniyorlar. Aslında bu durum zararlılarla mücadelede bizlere de doğal bir katkı sağlıyor."
Fidelere Zarar Vermiyorlar: "Normal sebze fidelerini kesebilirler ama çeltik bitkisine hiçbir zararları dokunmuyor. Sadece bazen tarlayı çevreleyen toprak kaşları (setleri) deldiklerinde su kaçağına neden olabiliyorlar; onun dışında hiçbir sıkıntı yaratmıyorlar."
Tosya'nın çalışkan çiftçileri, tarlalarda traktörlerin ve işçilerin hemen arkasından yürüyen leyleklerle iç içe çalışmaktan büyük memnuniyet duyuyor. "Böcek de olacak, insan da olacak, karıncası da olacak; bunlar doğanın ayrı birer süsüdür" diyen üreticiler, leyleklerin kendi rızıklarını toplarken çeltik tarlalarına kattığı doğal estetiğin yorgunluklarını unutturduğunu dile getiriyor.