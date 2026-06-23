Tosya’da çeltik tarlaları leyleklerin beslenme alanı oldu

Türkiye'nin ilk çeltik fabrikasının kurulma unvanına sahip olan Tosya ilçesinde, bu yıl ilkbahar yağmurlarının uzun sürmesi nedeniyle çeltik ekim faaliyetleri haziran ayında da tüm hızıyla devam ediyor. Havaların ısınmasıyla birlikte bölgeye göç eden ve evlerin çatıları ile direklerde kuluçka dönemini tamamlayan leylekler, gözlerini çeltik tarlalarına çevirdi. Yumurtadan çıkan yavrularını beslemek isteyen leylekler, toprak işleme ve ekim sürecinde çiftçilerin en yakın mesai arkadaşı haline geldi.