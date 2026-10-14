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Kaynak: DHA

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, çevre il ve ilçelerde görülen şap hastalığı nedeniyle tedbir kararı alındı. İlçedeki canlı hayvan pazarının faaliyetleri geçici olarak durduruldu.

İKİNCİ BİR DUYURUYA KADAR KAPALI

Tosya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün yazısı doğrultusunda alınan kararla canlı hayvan pazarı, ikinci bir duyuruya kadar kapalı kalacak.

Kararın, hayvan sağlığının korunması ve hastalığın yayılma riskinin azaltılması amacıyla alındığı belirtildi.

Yapılan duyuruda hayvan yetiştiricileri ve vatandaşlardan, mağduriyet yaşamamaları için alınan tedbirlere uymaları ve gerekli hassasiyeti göstermeleri istendi.