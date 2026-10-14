Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, çevre il ve ilçelerde görülen şap hastalığı nedeniyle tedbir kararı alındı. İlçedeki canlı hayvan pazarının faaliyetleri geçici olarak durduruldu.

Tosya'da canlı hayvan pazarı şap nedeniyle kapatıldı - Resim : 1

İKİNCİ BİR DUYURUYA KADAR KAPALI

Tosya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün yazısı doğrultusunda alınan kararla canlı hayvan pazarı, ikinci bir duyuruya kadar kapalı kalacak.

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Kararın, hayvan sağlığının korunması ve hastalığın yayılma riskinin azaltılması amacıyla alındığı belirtildi.

Yapılan duyuruda hayvan yetiştiricileri ve vatandaşlardan, mağduriyet yaşamamaları için alınan tedbirlere uymaları ve gerekli hassasiyeti göstermeleri istendi.