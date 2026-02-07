Yalova'da faaliyet gösteren et ve et ürünleri hizmeti veren firma, konkordato ilan etti. 25 Aralık 2025 tarihinde ise firmanın yaklaşık 50 çalışını işten çıkarıldı. Firmayla iş yapan ve et ve hayvan tedariki gerçekleştiren taşeron firmalar ile maaş ve tazminatlarını alamayan işçiler, firma sahipleri Serdar Y., Nurçin Y. Serdar A. hakkında suç duyurusunda bulundu.

'TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİNİN TOSUNCUK'TAN SONRA EN BÜYÜK DOLANDIRICILIK OLAYIYLA KARŞI KARŞIYAYIZ'

Avukat İbrahim Halil Açıkgöz, yaptığı açıklamada, büyük bir dolandırıcılık olayıyla karşı karşıya olunduğunu belirterek, ortada yaklaşık 1 milyar dolarlık bir vurgun olduğunu belirtti.

Çok sayıda kişinin mağdur edildiğini söyleyen Açıkgöz, “Bugün mağdurlarla beraber Türkiye Cumhuriyeti tarihinin Tosuncuk'tan sonra en büyük dolandırıcılık olayıyla karşı karşıyayız. Yaklaşık 1 milyar liralık bir vurgun söz konusu. Birçok mağdur var. Eski Bursaspor başkan adayı bir yere ortak olduğunu iddia ediyor. 3 milyar liralık et sektöründe dev yatırımlar yaparak, sahte haberlerle insanları manipüle ediyorlar. İnternette sahte haberler giriyorlar. Ardından tüm müştekiler, tüm mağdur şahıslar bu haberlere inanıp, 3 milyarlık dev bir yatırımın olduğunu düşünüp et şirketiyle çalışmaya başlıyorlar. Ancak çalışmalar sonucu insanlara paravan şirketlerin paravan çeklerini veriyorlar” sözlerini sarf etti.

"18-20 YAŞINDAKİ İNSANLARA PARAVAN ŞİRKET KURDURDULAR"

Dolandırıcıların paravan şirket kurduğunu ifade eden Açıkgöz, 18- 20 yaşındaki insanlara şirket kurdurduklarını, daha sonra mağdurlar çeklerini bankaya ibraz ettiğinde çeklerin karşılıksız olduğunu gördüklerini, şu anda yaklaşık 1 milyar liralık dolandırıcılık olduğunu söyledi.

Bu olayı kurgulayan 3 şüpheli olduğunun altını çizen Açıkgöz, fakat çek sahipleri, şirket yetkilileriyle beraber şüpheli sayısının 100'e kadar çıkabileceğinin altını çizdi.

DOLANDIRICILIĞIN KONKORDATO KALKANINDA YAPILDIĞI İDDİASI

Avukat Yiğit Yavaş ise, şüphelilerin kurdukları paravan düzenek ile mağdurları zarar uğrattığını belirterek, "Müvekkilimizin toplam zararı yaklaşık 16 milyondur. Bu süreçte sadece müvekkilin ve diğer mağdurların iyi niyeti suistimal edilmemiş, aynı zamanda mülkiyet hakkı ve ticari hayatı korumayı amaçlayan konkordato müessesesinin de bu suçun kalkanı olarak kullanıldığını düşünmekteyiz. Şüpheliler, 3 milyar TL gibi yatırım vaadiyle, gerçeği yansıtmayan medya haberleriyle piyasaya suni itibar pompalanmış ve sahte güven ortamı oluşturulmuştur” ifadelerini kullandı.

'BENİ BU ÜLKEDE TUTUKLAYACAK HAKİM VE SAVCI YOK'

Tedarikçi firma sahibi Murat Açıköz, söz konusu firma tarafından 135 milyon lirasının paravan şirket çekleriyle dolandırıldığını belirterek, "Hala tehdit alıyorum. Adamların bana tek söylediği cümle, 'Beni bu ülkede tutuklayacak hakim ve savcı yok'" dedi.

7 yıldır çalıştığı iş yerinden çıkarılan Mafire Kürekçi içeride tazminat ve maaşlarının kaldığını ifade ederken, Mehmet Emin Tokat ise firmalarının 30 milyon lira dolandırıldığını kaydetti. Burak Yıldırım da 6 yıldır çalıştığı firmadan alacaklarının tahsil edilmesini istediğini belirtti.