Sibel Can ile Hakan Ural’ın oğulları Engincan Ural, uzun süredir birlikte olduğu Merve Kaya ile 2022 yılında Bodrum’da gerçekleşen görkemli bir düğünle evlenmişti. Mutlu birlikteliklerini geçtiğimiz ekim ayında ilk bebeklerini kucaklarına alarak taçlandıran çift, anne-baba olmanın heyecanını yaşadı.
Torunu Lina için kesenin ağzını açtı: Sibel Can’dan 2 milyon dolarlık jest
Ünlü sanatçı Sibel Can, babaanne olmanın mutluluğunu büyük bir jestle taçlandırdı. Torunu Lina’nın dünyaya gelişiyle sevince boğulan Can, oğlu Engincan Ural ve gelini Merve Kaya’ya Etiler’de bulunan, yaklaşık 2 milyon dolar değerindeki lüks bir daireyi hediye etti.
LİNA MIAMI’DE DOĞDU
Çiftin kızları Lina, Amerika’nın Miami kentinde dünyaya geldi. Lina’nın doğumu magazin dünyasında geniş yankı uyandırırken, Sibel Can’ın ilk kez babaanne olması da gündemin dikkat çeken başlıkları arasında yer aldı.
UNUTULMAZ HEDİYE
Babaanne olmanın sevincini yaşayan ünlü sanatçı, torunu adına anlamlı bir sürpriz yaptı. Posta gazetesinde yer alan habere göre Sibel Can, Lina’nın geleceği için Etiler’de değeri 86 milyon 75 bin TL olan lüks bir daire satın aldı.
