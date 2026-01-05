Yeniçağ Gazetesi
05 Ocak 2026 Pazartesi
İstanbul 16°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Magazin Torunu Lina için kesenin ağzını açtı: Sibel Can’dan 2 milyon dolarlık jest

Torunu Lina için kesenin ağzını açtı: Sibel Can’dan 2 milyon dolarlık jest

Ünlü sanatçı Sibel Can, babaanne olmanın mutluluğunu büyük bir jestle taçlandırdı. Torunu Lina’nın dünyaya gelişiyle sevince boğulan Can, oğlu Engincan Ural ve gelini Merve Kaya’ya Etiler’de bulunan, yaklaşık 2 milyon dolar değerindeki lüks bir daireyi hediye etti.

Haberi Paylaş
Torunu Lina için kesenin ağzını açtı: Sibel Can’dan 2 milyon dolarlık jest - Resim: 1

Sibel Can ile Hakan Ural’ın oğulları Engincan Ural, uzun süredir birlikte olduğu Merve Kaya ile 2022 yılında Bodrum’da gerçekleşen görkemli bir düğünle evlenmişti. Mutlu birlikteliklerini geçtiğimiz ekim ayında ilk bebeklerini kucaklarına alarak taçlandıran çift, anne-baba olmanın heyecanını yaşadı.

1 4
Torunu Lina için kesenin ağzını açtı: Sibel Can’dan 2 milyon dolarlık jest - Resim: 2

LİNA MIAMI’DE DOĞDU

Çiftin kızları Lina, Amerika’nın Miami kentinde dünyaya geldi. Lina’nın doğumu magazin dünyasında geniş yankı uyandırırken, Sibel Can’ın ilk kez babaanne olması da gündemin dikkat çeken başlıkları arasında yer aldı.

2 4
Torunu Lina için kesenin ağzını açtı: Sibel Can’dan 2 milyon dolarlık jest - Resim: 3

UNUTULMAZ HEDİYE

Babaanne olmanın sevincini yaşayan ünlü sanatçı, torunu adına anlamlı bir sürpriz yaptı. Posta gazetesinde yer alan habere göre Sibel Can, Lina’nın geleceği için Etiler’de değeri 86 milyon 75 bin TL olan lüks bir daire satın aldı.

3 4
Torunu Lina için kesenin ağzını açtı: Sibel Can’dan 2 milyon dolarlık jest - Resim: 4
4 4
Kaynak: Diğer
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Yazılım ve Tasarım: Bilgin Pro