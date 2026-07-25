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Kaynak: İHA

Odunpazarı ilçesi Kırmızıtoprak Mahallesi Vali Ali Fuat Güven Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir anneanne ve torunu, yaya geçidinde karşıdan karşıya geçmek istedi. Yayaları gören bir otomobil sürücüsü, dörtlü yakıp yol verdi.

Bu esnada yolda seyir halinde olan 26 AJ 750 plakalı minibüs, yaya geçidinde duramayıp anneanne ve torununa çarptı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hafif şekilde yaralanan anneanne ve torununa sağlık ekipleri müdahalede bulundu. Görgü şahitleri, kaza esnasında anneannenin, torununu kurtarabilmek için refüje doğru ittiğini belirtti.



Polis ekiplerince kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.