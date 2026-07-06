Traktör römorkunun içini brandayla kaplayıp suyla doldurarak seyyar bir havuza dönüştüren fedakar dede, İstanbul'dan tatile gelen torunlarına unutamayacakları bir serinleme keyfi yaşattı.
Torunları için traktör römorkunu havuza çevirdi
Hatay’ın Hassa ilçesinde yaşayan bir dede, yaz sıcaklarında denize gidemeyen ve kendisinden havuz isteyen torunları için yaratıcı bir çözüm üretti.Kaynak: İHA
Hassa ilçesi Aşağı Karafakılı Mahallesi'nde yaşayan Bilal Oğlak, İstanbul’dan yaz tatilini geçirmek üzere memlekete gelen torunlarının sıcaktan bunaldığını fark etti.
Bölgede hava sıcaklığının 35 dereceyi bulmasıyla birlikte çocukların serinlemek için kendisinden havuz talep etmesi üzerine harekete geçen Oğlak, tarlada kullandığı traktör römorkunu çadır ve branda yardımıyla su sızdırmaz hale getirdi. Ardından içini suyla doldurarak çocukların güvenle yüzebileceği seyyar bir eğlence alanı oluşturdu.
İlçenin denize uzak olması sebebiyle çocukları sevindirmek için böyle bir yönteme başvurduğunu belirten Bilal Oğlak, çocukların mutlu olduğunu görmenin kendisini de duygulandırdığını ifade etti.
Dedesinin sürpriz havuzunda doyasıya eğlenen torunlardan Umut Ali Teke ise havalar çok sıcak olduğu için denize gidemediklerini, ancak dedelerinin bu yaratıcı çözümü sayesinde adeta denizin ayaklarına kadar geldiğini söyleyerek teşekkür etti. Çocukların römork havuzdaki neşeli anları, çevredeki vatandaşlar tarafından da sempatiyle karşılandı.