Torunları için traktör römorkunu havuza çevirdi

Dedesinin sürpriz havuzunda doyasıya eğlenen torunlardan Umut Ali Teke ise havalar çok sıcak olduğu için denize gidemediklerini, ancak dedelerinin bu yaratıcı çözümü sayesinde adeta denizin ayaklarına kadar geldiğini söyleyerek teşekkür etti. Çocukların römork havuzdaki neşeli anları, çevredeki vatandaşlar tarafından da sempatiyle karşılandı.