Ordu'nun Aybastı İlçe sınırlarında yer alan ve bölgenin önemli turizm merkezlerinden biri olan Perşembe Yaylası, madencilik iddialarıyla yeniden gündeme geldi. CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, Aybastı Belediye Başkanı İzzet Gündoğar hakkında ortaya atılan iddialara tepki gösterdi.



“MADEN ŞİRKETLERİYLE TEMAS İDDİALARI VAHİM”

Torun, yaptığı açıklamada, Ordu’da bazı bölgelerde planlanan madencilik faaliyetlerine karşı vatandaşların tepkisinin sürdüğünü belirtti. Bu süreçte Gündoğar’ın maden şirketi yetkilileri ve akrabasına ait bir sondaj firmasıyla temas kurduğu yönündeki iddiaların ciddi olduğunu ifade etti.



“KAMUOYU ŞEFFAF ŞEKİLDE BİLGİLENDİRİLMELİ”

Söz konusu iddialara açıklık getirilmesi gerektiğini vurgulayan Torun, kamuoyunun doğru ve şeffaf biçimde bilgilendirilmesinin zorunlu olduğunu dile getirdi. Yerel yönetimin bu konuda net bir tutum ortaya koyması gerektiğini söyledi.



“HALKIN MI, ŞİRKETLERİN Mİ YANINDASINIZ?”



Torun, açıklamasında şu soruyu yöneltti: “Toprağını ve suyunu korumaya çalışan vatandaşların yanında mı yer alınıyor, yoksa şirketlerin çıkarları mı gözetiliyor?”

Yaylalarda planlanan madencilik faaliyetlerine karşı duruşlarını sürdüreceklerini belirten Torun, sürecin takipçisi olacaklarını ifade etti.