Galatasaray'da beklenmedik bir ayrılık yaşanabilir. Takımın kilit oyuncularından Lucas Torreira ile ilgili menajerinden çarpıcı açıklamalar geldi.

'LUCAS TORREIRA EVİNE DAHA YAKIN OLMAK İSTİYOR'

Torreira'nın menajeri Pablo Bentancur, Brezilya'dan bir kulübün yıldız oyuncuyu transfer etmek için yoğun çaba sarf ettiğini ifade etti.

El Espectador Deportes'e açıklamalarda bulunan Bentancur, "Lucas Torreira biraz moralsiz, motivasyonunu kaybetti ve evine daha yakın olmak istiyor. Atletico Paranaense, ona Galatasaray'da aldığı maaşın aynısını ödemek için büyük çaba sarf ediyor." dedi.

ŞAMPİYONLUKLARDA ÖNEMLİ ROL OYNADI

Galatasaray'ın 2022 yazında Arsenal'den kadrosuna kattığı Lucas Torreira, sarı kırmızılı kulübün üst üste yaşadığı şampiyonluklarda kilit rol oynamıştı.

29 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusu Galatasaray formasıyla toplam 154 maça çıkarak 8 gol, 15 asistlik performans sergiledi.

GALATASARAY İLE 2028'E KADAR SÖZLEŞMESİ BULUNUYOR

Sarı kırmızılı kulüple 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Torreira ile ilgili bu sürpriz açıklama sonrası yaşanacak gelişmeler merak konusu oldu.