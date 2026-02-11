Yeniçağ Gazetesi
11 Şubat 2026 Çarşamba
İstanbul
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
AKIN GÜRLEK'İN YERİNE VEKALETEN GELEN İSİM BELLİ OLDU
Anasayfa Magazin Torreira’nın doğum gününde yıldızlar geçidi: Demet Akalın ve Sefo sahneyi yaktı

Torreira’nın doğum gününde yıldızlar geçidi: Demet Akalın ve Sefo sahneyi yaktı

Galatasaray’ın Uruguaylı orta saha oyuncusu Lucas Torreira, doğum gününü lüks ve coşkulu bir partiyle kutladı. Gece boyunca sahnede yer alan Demet Akalın ile Sefo, yaptıkları enerjik performanslarla davetlileri coşturdu ve kutlama eğlenceli dakikalara sahne oldu.

Gül Devrim Koyun Derleyen: Gül Devrim Koyun
Haberi Paylaş
Torreira’nın doğum gününde yıldızlar geçidi: Demet Akalın ve Sefo sahneyi yaktı - Resim: 1

Saha içindeki etkili oyunuyla tanınan Torreira, özel hayatındaki gelişmelerle de magazin gündeminden düşmüyor.

1 7
Torreira’nın doğum gününde yıldızlar geçidi: Demet Akalın ve Sefo sahneyi yaktı - Resim: 2

Futbol kariyerinin yanı sıra sosyal çevresiyle de dikkat çeken yıldız oyuncu, yakın arkadaşları ve tanınmış isimlerin katılımıyla düzenlenen özel bir gecede yeni yaşını karşıladı.

2 7
Torreira’nın doğum gününde yıldızlar geçidi: Demet Akalın ve Sefo sahneyi yaktı - Resim: 3

Müziğin ve eğlencenin kesintisiz sürdüğü organizasyonda Demet Akalın ve Sefo’nun sahne performansları geceye damga vurdu.

3 7
Torreira’nın doğum gününde yıldızlar geçidi: Demet Akalın ve Sefo sahneyi yaktı - Resim: 4

Davetlilerin yaşadığı keyifli anlar, paylaşılan görüntülerle sosyal medyada hızla yayıldı ve konuşulur hale geldi.

4 7
Torreira’nın doğum gününde yıldızlar geçidi: Demet Akalın ve Sefo sahneyi yaktı - Resim: 5

Bu sezon Galatasaray formasıyla taraftarın gönlünü fetheden Torreira’nın, sevdikleriyle bir araya gelerek kutladığı doğum günü organizasyonu magazin çevrelerinde geniş yankı buldu.

5 7
Torreira’nın doğum gününde yıldızlar geçidi: Demet Akalın ve Sefo sahneyi yaktı - Resim: 6

Partide Mauro Icardi, Victor Osimhen ve Eren Elmalı gibi isimler de yer aldı.

6 7
Torreira’nın doğum gününde yıldızlar geçidi: Demet Akalın ve Sefo sahneyi yaktı - Resim: 7
7 7
Kaynak: Haber Merkezi
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Yazılım ve Tasarım: Bilgin Pro