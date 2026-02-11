Saha içindeki etkili oyunuyla tanınan Torreira, özel hayatındaki gelişmelerle de magazin gündeminden düşmüyor.
Torreira’nın doğum gününde yıldızlar geçidi: Demet Akalın ve Sefo sahneyi yaktı
Galatasaray’ın Uruguaylı orta saha oyuncusu Lucas Torreira, doğum gününü lüks ve coşkulu bir partiyle kutladı. Gece boyunca sahnede yer alan Demet Akalın ile Sefo, yaptıkları enerjik performanslarla davetlileri coşturdu ve kutlama eğlenceli dakikalara sahne oldu.Derleyen: Gül Devrim Koyun
Futbol kariyerinin yanı sıra sosyal çevresiyle de dikkat çeken yıldız oyuncu, yakın arkadaşları ve tanınmış isimlerin katılımıyla düzenlenen özel bir gecede yeni yaşını karşıladı.
Müziğin ve eğlencenin kesintisiz sürdüğü organizasyonda Demet Akalın ve Sefo’nun sahne performansları geceye damga vurdu.
Davetlilerin yaşadığı keyifli anlar, paylaşılan görüntülerle sosyal medyada hızla yayıldı ve konuşulur hale geldi.
Bu sezon Galatasaray formasıyla taraftarın gönlünü fetheden Torreira’nın, sevdikleriyle bir araya gelerek kutladığı doğum günü organizasyonu magazin çevrelerinde geniş yankı buldu.
Partide Mauro Icardi, Victor Osimhen ve Eren Elmalı gibi isimler de yer aldı.