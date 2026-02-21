Galatasaray’da Lucas Torreira, Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında deplasmanda oynayacakları Konyaspor karşılaşması öncesinde yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

TORREIRA: 'TAKIM OLARAK İYİ BİR DÖNEMDEYİZ'

“Biliyoruz, çok önemli bir hafta geçirdik. Takım olarak iyi dönemdeyiz, güçlü bir andayız. Tüm kulvarlarda güçlü şekilde devam ediyoruz.” diyen Torreira, Juventus galibiyetinden alınan pozitif enerjiyi lig maçına taşımak istediklerini ifade etti.

'HATA PAHALIYA PATLAYABİLİR'

Konyaspor deplasmanının önemine vurgu yapan Uruguaylı oyuncu, “Bu maç çok önemli, Juve maçından pozitif enerji alacağız ama bu maç da çok önemli. Sezonun kritik anındayız. Bu andaki hata pahalıya patlayabilir, ödemesi zor bir bedel olabilir. Bu nedenle konsantreyiz.” dedi.

'HERKESİN HAZIR OLMASI GEREKİYOR'

Yoğun maç takvimine de değinen Torreira, kadro derinliğinin önemine işaret ederek, “Çok önemli, tüm takımın hazır olması. Bazı sakatlıklar vardı ama onların dönmesi çok önemliydi. 3 günde 1 maç oynuyoruz, hepimiz hazır olmalıyız.” ifadelerini kullandı.