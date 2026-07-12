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Sarı-kırmızılı takımın kamp çalışmalarına katılmak için İstanbul'a gelen Torreira, gün içerisinde takım antrenmanında yer aldı. İdmanın ardından arkadaşlarıyla birlikte Rumelihisarı'na giden başarılı futbolcu, burada keyifli vakit geçirdi.

Boğaz manzarası eşliğinde gezinti yapan Torreira, bölgedeki bir seyyar satıcıdan aldığı köz mısırı yerken objektiflere yansıdı. Uruguaylı oyuncu, bu anlara ait fotoğrafı sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.



Torreira'nın doğal görüntüsü kısa sürede sosyal medyada ilgi gördü. Paylaşımda özellikle futbolcunun İstanbul'un geleneksel sokak lezzetlerinden biri olan köz mısırı tercih etmesi öne çıktı. Taraftarlar da yıldız oyuncunun paylaşımına çok sayıda yorum yaptı.



