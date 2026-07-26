Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira, beIN SPORTS'a verdiği röportajda sarı-kırmızılı kulüpte geçirdiği dört yılı, yaşadığı zorlu süreci ve yeni sezon hedeflerini anlattı.

'BÖYLE İNANILMAZ BİR DÖRT YIL GEÇİRECEĞİMİ BİLMİYORDUM'

Galatasaray'da geçirdiği yılların beklentilerinin de ötesinde olduğunu söyleyen Torreira, "Açıkçası Galatasaray'a geldiğimde bu kadar inanılmaz bir dört yıl geçireceğimi bilmiyordum. Herkese Türkiye'ye gelmesini, burayı tanımasını söylüyorum. Sadece İstanbul değil, Türkiye'nin dört bir köşesi inanılmaz yerlerle dolu. Sadece Galatasaray taraftarını değil, buradaki bütün insanları çok seviyorum." ifadelerini kullandı.

'BU SEZON DAHA FAZLA İSTEKLİYİM'

Geçen sezonun son bölümünde ailevi sorunlar yaşadığını dile getiren Uruguaylı futbolcu, yeni sezona çok daha motive başladığını belirtti.

Torreira, "Bu sezon çok daha istekli ve motiveyim. Geçen sezonun sonunda özellikle ailevi bazı problemlerim vardı. Çok zorlandığım bir dönem geçirdim. Fakat bu sezon için takım arkadaşlarım da ben de en iyi şekilde hazırlanıyoruz. Zor bir sezon bizi bekliyor ama her zamanki gibi elimizden geleni yapacağız." dedi.

'AYNI İSTEKLE DEVAM ETMEK İSTİYORUZ'

Üst üste dört şampiyonluk yaşadıklarını hatırlatan Torreira, başarı serisini sürdürmek istediklerini vurguladı.

Deneyimli orta saha oyuncusu, "4 sene üst üste şampiyon olduk. Aynı istekle devam etmek istiyoruz. Bu çok önemli. Bu kulüp zaten sizi buna yönlendiriyor. Her zaman daha fazlasını istiyoruz. 4 çok önemli yıldı benim için. Bu sene daha fazla istekliyim diyebilirim." şeklinde konuştu.

'BU FORMAYI GİYMEKTEN GURUR DUYUYORUZ'

Galatasaray formasını taşımanın kendisi için büyük bir anlam ifade ettiğini söyleyen Torreira, "Galatasaray formasını giymek çok büyük bir şans. Ben ve takım arkadaşlarım bu formayı giymekten gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Sarı-kırmızılı kulüple iki yıl daha sözleşmesi bulunduğunu hatırlatan yıldız futbolcu, "Umarım önümüzdeki yıllarda birçok şampiyonluk kazanacağız. Bu formayı gururla taşıyorum." diyerek sözlerini tamamladı.