Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira, Süper Kupa finalinde aldıkları Fenerbahçe mağlubiyeti sonrası sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak sarı kırmızılı camiaya sonuna kadar mücadele edeceklerinin sözünü verdi.

TORREIRA: 'VERECEĞİMİZ TEPKİ ÇOK DAHA ÖNEMLİ'

Torreira paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Birkaç gün geçmesine rağmen üzüntü ve sıkıntı çok büyük. Mağlubiyet acıtmalı ve acıtıyor da. Ancak yaşananlara vereceğimiz tepki çok daha önemli. Gerçeği kabul etmek ve sorumluluk almak gerekiyor. En iyi halimiz değildik ve bunun farkındayız. Bu takım başka bir görüntü vermeye alışık. Bu forma her gün senden daha fazlasını ister; bu yüzden ayağa kalkacağız ve sonuna kadar mücadele etmeye devam edeceğiz. Çalışarak ve büyük bir tevazuyla. Her zaman birlikteyiz. Haydi Gala"